fot. PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Chelsea wciąż nie ogłosiła oficjalnego komunikatu w sprawie przyszłości N’Golo Kante. Reprezentant Francji ma kontrakt ważny z klubem z Londynu do końca czerwca tego roku. Tymczasem nowe wieści w sprawie piłkarza przekazał dziennikarz Nicolo Schira.

Chelsea pracuje nad przedłużenie umowy z N’Golo Kante

Według najnowszych informacji nowa umowa może obowiązywać do 2026 roku

Francuz występuje w londyńskiej ekipie od 2016 roku

Kante w Chelsea do 2026 roku?

Chelsea aktualnie plasuje się w środku ligowej tabeli. Ekipa ze Stamford Bridge celuje w tej kampanii w awans do kolejnej edycji w Lidze Mistrzów. Na dzisiaj do miejsca premiowanego grą w elitarnych rozgrywkach The Blues brakuje 10 oczek. W najbliższym czasie ekipę Grahama Pottera czekają ligowe starcia z: Fulham, Crystal Palace i Liverpoolem.

Dziennikarz Nicolo Schira przekonuje natomiast, że N’Golo Kante może przedłużyć umowę z Chelsea do 2026 roku. Według źródła klub z Londynu cały czas prowadzi negocjacje z Francuzem w sprawie nowego kontraktu.

31-latek występuje w ekipie z Londynu od 2016 roku. Kante jak na razie w szeregach The Blues wystąpił łącznie w 262 spotkaniach. Zdobył w nich 13 bramek i zanotował 15 asyst.

Ja zawodnik Chelsea reprezentant Francji został mistrzem Premier League w 2017 roku, a ponadto zdobył Puchar Anglii (2018), wygrał Ligę Europy (2019), Ligę Mistrzów (2021) i Klubowe Mistrzostwo Świata (2022).

