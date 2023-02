PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Guendogan

Manchester City w ostatnim czasie nie notuje najlepszych wyników. Ilkay Guendogan zachowuje jednak spokój, choć podkreśla, że wraz z kolegami muszą wrócić na najwyższy poziom, by nawiązać walkę o mistrzostwo z Arsenalem.

Manchester City przegrał dwa z ostatnich pięciu meczów w Premier League

Do liderującego Arsenalu mistrzowie tracą już pięć oczek, a mają na koncie o jedno spotkanie więcej

Ilkay Guendogan zapewnia, że jego zespół zdaje sobie sprawę z problemu

“Musimy zachować spokój”

Manchester City z Erlingiem Haalandem w składzie miał absolutnie zdominować rozgrywki Premier League. Tymczasem w ostatnich pięciu kolejkach Obywatele przegrali prestiżowe starcia z Manchesterem United i Tottenhamem, przez co ich strata do Arsenalu wynosi już pięć punktów. Do tego Kanonierzy mają jedno spotkanie zaległe. Ilkay Guendogan odniósł się do zastrzeżeń dotyczących obniżenia poziomu gry z powodu zaimplementowania do drużyny norweskiego supersnajpera.

– Każdy, kto strzela 25 bramek w 20 meczach, pasuje do zespołu! Nasza gra stała się nieco inna dzięki cechom Haalanda. Zarówno on, jak i drużyna, muszą się do tego dostosować. Zespół zaliczył już znakomite mecze w tym ustawieniu i pamiętam, że kilka tygodni temu byliśmy bardzo chwaleni. Ważne, by drużyna zachowała spokój. Musimy zdać sobie sprawę, że w ostatnich spotkaniach nie byliśmy wystarczająco dobrzy – i dotyczy to wszystkich członków składu. Musimy poprawić swoją grę. Jeśli chcemy zmniejszyć stratę do Arsenalu, nie możemy pozwolić sobie na więcej błędów. Arsenal gra obecnie na bardzo wysokim poziomie. Do tego Manchester United depcze nam po piętach. Zespoły z roku na rok stają się coraz lepsze. Ogólnie rzecz biorąc, wyzwanie robi się coraz trudniejsze. Przeciwko nam – zespołowi, który wygrał cztery mistrzostwa w ciągu pięciu lat – większość rywali jest dodatkowo zmotywowana, aby utrudnić nam życie – powiedział niemiecki pomocnik.

Najbliższym wyzwaniem Obywateli będzie niedzielny pojedynek z Aston Villą.

Guendogan wystąpił w tym sezonie w 18 spotkaniach Premier League. Zanotował w nich dwie bramki i dwie asysty.

