fot. PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Kilka dni po pokonaniu Arsenalu piłkarze Manchesteru City znów zaliczyli wpadkę. Tym razem zremisowali z Nottingham Forest 1-1 i ponownie stracili fotel lidera Premier League. Na pomeczowej konferencji Pep Guardiola zaskoczył i stwierdził, że jego podopieczni zagrali perfekcyjnie.

Manchester United stracił punkty w rywalizacji z Nottingham Forest

Mistrzowie Anglii nie wykorzystali licznych okazji i dali sobie wbić gola w końcówce

Pep Guardiola przekonuje, że był to lepszy występ niż z Arsenalem

“Byliśmy perfekcyjni”

Manchester City nie odpuszcza w walce o krajowe mistrzostwo. Kilka dni temu udało się pokonać Arsenal w meczu na szczycie, co pozwoliło “Obywatelom” po długiej przerwie wrócić na fotel lidera Premier League.

Mistrzowie Anglii nie siedzieli na nim zbyt długo. W sobotę zaliczyli kolejną wpadkę i tylko zremisowali na wyjeździe z Nottingham Forest. Manchester City miał ogromną przewagę, lecz nie wykorzystał swoich okazji, a koniec końców dał sobie wbić gola i podzielił się punktami.

Na pomeczowej konferencji Pep Guardiola dzielił się pozytywnymi wrażeniami. Jego zdaniem Manchester City zagrał lepiej, niż w starciu z Arsenalem.

– Byliśmy perfekcyjni, graliśmy bardzo dobrze we wszystkich sektorach, ale nie strzeliliśmy kolejnego gola. To się zdarza, taki jest futbol. Jeśli na takim poziomie nie strzela się goli, to traci się punkty.

– Rozegraliśmy naprawdę dobry mecz, ale nie udało nam się zdobyć kolejnej bramki, więc zremisowaliśmy. Graliśmy lepiej niż z Arsenalem w środku tygodnia, ale wtedy wygraliśmy, a dziś nam się to nie udało – przekonuje Guardiola.

Manchester City traci do liderującego Arsenalu dwa punkty. Co więcej, Kanonierzy rozegrali dotychczas jedno spotkanie mniej, więc ta strata może wzrosnąć do pięciu “oczek”.

Zobacz również: