Jednym z hitów nadchodzącej kolejki Premier League będzie pojedynek Manchesteru City z Brighton & Hove Albion. The Telegraph doniósł, że już w maju Pep Guardiola namaścił Roberto De Zerbiego na swojego następcę w zespole Obywateli.

Źródło: The Telegraph

IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Pep Guardiola i Roberto De Zerbi

Jednym z hitów weekendu będzie pojedynek Manchesteru City z Brighton

Roberto De Zerbi wykonuje fantastyczną pracę na Amex Stadium

Już w maju Pep Guardiola niejako wskazał Włocha jako swojego następcę

“To następny menedżer Manchesteru City”

Manchester City w najbliższą sobotę podejmie na własnym stadionie Brighton & Hove Albion. To bez wątpienia jeden z największych hitów dziewiątej kolejki Premier League.

Z tej okazji ciekawy artykuł opublikował The Telegraph. Przypomina on ostatnie spotkanie obu ekip. Miało ono miejsce w maju, gdy Obywatele wygrali już mistrzostwo Anglii. Mewy zdołały zremisować ze starymi-nowymi mistrzami, jednocześnie zapewniając sobie po raz pierwszy w historii awans do europejskich pucharów.

Po ostatnim gwizdku zawodnicy obu drużyn świętowali swoje sukcesy. Z kolei Pep Guardiola powiedział do wąskiego grona słuchaczy: “to nowy menedżer Manchesteru City”, wskazując na Roberto De Zerbiego. Katalończyk nigdy nie ukrywał swojego szacunku do pracy włoskiego szkoleniowca. Czas pokaże, czy rzeczywiście w przyszłości stanie u sterów najsilniejszej obecnie drużyny w Anglii.

Najbliższy pojedynek obu ekip odbędzie się w sobotę o godzinie 16:00.

