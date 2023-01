PressFocus Na zdjęciu: Pep Guardiola (Manchester City, Premier League)

W najbliższą sobotę w Premier League dojdzie do pojedynku wagi ciężkiej – kibice na Old Trafford obejrzą derby Manchesteru. O starciu na szczycie wypowiedział się szkoleniowiec Obywateli, Pep Guardiola, który zdradził, że chociaż jeszcze nie obejrzał ostatnich spotkań w wykonaniu lokalnych rywali, ma już kilka ciekawych przemyśleń na temat tej potyczki, a swoje plany określił jako “niedorzeczne”.

W 20. kolejce Premier League czeka nas hitowe spotkanie – na Old Trafford Manchester United podejmie Manchester City

Pep Guardiola, szkoleniowiec Obywateli, wypowiedział się na temat dwóch najbliższych spotkań, które w tym tygodniu rozegrają jego podopieczni

Hiszpan stwierdził, że ma “niedorzeczne plany” na derby Manchesteru

Guardiola chce sięgnąć po puchar, ale nie zapomina o derbach

Manchester City dzisiaj zmierzy się z Southampton w ćwierćfinale Pucharu Ligi, a już w sobotę The Citizens czeka rywalizacja na Old Trafford. Pep Guardiola, szkoleniowiec Obywateli, ostrzegł swoich podopiecznych, aby nie patrzyli poza środowy ćwierćfinał, ponieważ dąży do piątego triumfu w EFL Cup w ciągu sześciu sezonów.

Hiszpan przyznał, że chociaż na razie jego myśli zajmuje potyczka ze Świętymi, ma już kilka interesujących pomysłów na hitowe spotkanie z United, a sobotni mecz będzie miał wpływ na jedenastkę, która zmierzy się z Southampton. Opiekun wiceliderów Premier League musi rotować składem, ponieważ derbowa rywalizacja będzie czwartym starciem City w ciągu dziesięciu dni.

– Chciałbym przyjechać na Old Trafford z piłkarzami, którzy będą w mieli nogach podobną średnią minut spędzonych na boisku, ponieważ mam kilka pomysłów, przemyśleń – niedorzecznych – na pojedynek z United, ale wciąż nie oglądałem ostatnich meczów naszych rywali. Muszę zobaczyć, jak grają u siebie i czy coś zmienili. Muszę to wszystko przeanalizować. Dlatego jeszcze nie mam wybrałem składu na mecz przeciwko United – powiedział Guardiola na konferencji prasowej przed pucharowym pojedynkiem.

– Zestawienie w dwóch najbliższych starciach zależy także od tych, którzy nie grali przeciwko Chelsea. W zmaganiach z Chelsea dokonałem wielu zmian z jednego powodu – zauważyłem zmęczenie niektórych zawodników po wyjeździe na Stamford Bridge Przyjechaliśmy za późno i na treningu następnego dnia widziałem wycieńczonych piłkarzy – zdradził hiszpański szkoleniowiec.

Mecz z Southampton jest najważniejszy

Dopiero po rozpoczęciu gwizdku pucharowej rywalizacji przekonamy się, co może planować Guardiola na sobotnie starcie na Old Trafford. Hiszpan nie chce, by jego podopieczni już teraz skupiali swoją uwagę na derbach Manchesteru i tym samym próbowali oszczędzać się, by uniknąć kontuzji w potyczce z Southampton.

– Następny mecz zawsze jest najważniejszym meczem. Teraz pojedynek z Southampton jest to o wiele ważniejszy niż derby z United. Możemy awansować do półfinału, a potem pojedziemy na Old Trafford i spróbujemy rozegrać dobre spotkanie. Istotne jest to, by uniknąć urazów – stwierdził Guardiola.

Walka o miejsce w środku pola

Pep Guardiola wypowiedział się także na temat Kalivina Phillipsa i jego rywalizacji o miejsce w składzie z Rodrim. Anglik niedawno musiał zmierzyć się z ogromną krytyką, jaka spadła na niego po powrocie z mundialu. Były pomocnik Leeds pojawił się na treningu w nie najlepszej formie fizycznej – uwagę sztabu szkoleniowego przykuła nadmierna masa 27-latka.

– Musi walczyć z Rodrim. Dla dobra nas wszystkich. Rodri nie może spocząć na laurach i ciągle musi mieć wrażenie, że ktoś jest blisko niego, kto może wygryźć go ze składu. Kalvin musi być aktywny. Dlaczego miałby nie wygrać rywalizacji o miejsce w wyjściowej jedenastce? Tylko od niego zależy, czy będzie w stanie walczyć o tę pozycję – twierdzi hiszpański trener.

– Rodri dysponuje nieco większą wiedzą na temat naszej filozofii gry. Jakość długich piłek Kalvina jest lepsza niż Rodriego. Natomiast na mniejszej przestrzeni, a także w pierwszym kontakcie z futbolówką to Rodri jest lepszy. Kalvin musi poprawić odbiór, ale to tylko kwestia czasu. Ma jakość, aby to zrobić – zakończył Pep Guardiola.