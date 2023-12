Guardiola apeluje do piłkarskich władz. Hiszpan poruszył ważny problem

IMAGO / Paul Phelan Na zdjęciu: Pep Guardiola

FIFA postanowiła zmodernizować Klubowe Mistrzostwa Świata

Od 2025 roku będzie rozgrywana rozbudowana wersja tego turnieju

Pep Guardiola odniósł się do tego i poruszył ważny problem

Pep Guardiola domaga się czasu na regenerację dla piłkarzy

Od 2025 roku w Klubowych Mistrzostwach Świata wezmą udział 32 drużyny z 6 federacji. Pierwsza edycja nowego formatu odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w terminie od 15 czerwca do 13 lipca. Na całą sytuację zareagował Pep Guardiola, któremu nie przeszkadza nowy pomysł, ale jednocześnie zwrócił uwagę na arcyważny problem.

– Nie jestem przeciwny nowym konkursom. Jestem przeciwny brakowi czasu na regenerację z roku na rok – powiedział Guardiola.

– To jest to, na co cały czas narzekam. Dla mnie nie ma znaczenia, czy będę grać co trzy, sześć czy siedem dni. Jest w porządku – ocenił.

– Ale naprawdę trudno jest zakończyć sezon, a następnie za trzy tygodnie wznowić grę i udać się do Azji, gdzie będzie stabilnie finansowo, lub do Stanów. To naprawdę trudne, zarówno dla nas, jak i zwłaszcza dla graczy. Jeśli chodzi o mnie, wszystko powinno się zmienić. To jest mój punkt widzenia – spuentował.

