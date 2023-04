Pressfocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann jest aktualnie bezrobotnu

Niemiec zapewne długo nie zostanie bez klubu

Trener w tym sezonie nie zamierza jednak wracać na ławkę

Nagelsmann pod obserwacją gigantów Premier League

Julian Nagelsmann w marcu stracił pracę po zaskakującym zwolnieniu z Bayernu. Monachijczycy pożegnali niemieckiego trenera, który nie narzeka na brak zainteresowania.

Z zatrudnieniem Nagelsmanna łączone są dwa kluby z Premier League. Niemcem interesuje się Tottenham, który pożegnał Antonio Conte, a zespół do końca sezonu powierzył jego asystentowi.

Angaż Nagelsmanna mają rozważać też w innej części Londynu. Niemcowi przygląda się Chelsea, która zawodzi w tym sezonie. Nagelsmann nie zamierza jednak podejmować pracy do lata. Planuje on poczekać i wrócić do pracy dopiero od następnej kampanii.

