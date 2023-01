Fantasy Premier League: Podwójna szansa

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Marc Cucurella

Na dwa blanki. Jednak przynajmniej spróbujmy być dobrej myśli. Dziewiętnasta seria spotkań w Fantasy Premier League to podwójna kolejka dla Chelsea i Fulham. W drugim tygodniu stycznia obie ekipy zmierzą się w bezpośrednim spotkaniu, natomiast wcześniej The Blues zagrają z City, a The Cottagers odwiedzą Leicester. Które nazwiska ze stołecznych drużyn powinny zwrócić naszą uwagę?

GW19 w Fantasy Premier League do DGW dla Chelsea i Fulham

Opcje z The Blues i The Cottagers nie są niesamowicie atrakcyjne, jednak dzięki nim możemy zaliczyć solidny awans

Aleksandar Mitrović to świetny wybór, ale tylko pod jednym warunkiem

Bramkarz: Bernd Leno

W tej kolejce Fantasy Premier League mamy do dyspozycji dwóch bramkarzy, którzy dwukrotnie pojawią się na murawie. Kepa Arrizabalaga (4.6) i Bernd Leno (4.5) to duet, między którym przyjdzie nam wybierać w GW19. FDR premiuje Niemca – oprócz bezpośredniego meczu między Fulham i Chelsea The Cottagers zagrają z Leicester, naotmiast The Blues czeka starcie z Manchesterem City.

Obrońcy: Marc Cucurella, Kenny Tete, Luke Shaw

Obrońca z ekipy, która straciła gola z Nottingham Forest? Cóż, DGW to inna bajka, a Marc Cucurella (5.2) może zrehabilitować się za blank w pojedynku z beniaminkiem. Asysty i gole w tej serii spotkań są wyjątkowo wskazane. Kenny Tete (4.4) z Fulham także będzie miał dwie okazje na udowodnienie swoich defensywnych umiejętności. O zdolnościach Holendra w ataku przekonaliśmy się w potyczce ze Świętymi – 27-latek popisał się asystą przy golu Joao Palhinhii. Miejsce numer trzy w tej formacji zajmie Luke Shaw (5.0), który w dwóch ostatnich meczach wywalczył łącznie 17 oczek.

Pomocnicy: Mason Mount, Andreas Pereira, Martin Odegaard, Marcus Rashford

Nikogo nie powinna dziwić obecność tak wielu zawodników Chelsea i Fulham. Podwójna kolejka właściwie wymusza na nas szukanie opcji w drużynach, która mają przed sobą dwa mecze. Które nazwiska ze stołecznych ekip powinniśmy wziąć pod uwagę? Mason Mount (7.6) i Andreas Pereira (4.6) to dwójka tańsza niż jeden Kevin De Bruyne, a dysponująca zdecydowanie większym potencjałem na przyzwoity wynik w tej serii gier.

Londyńczyków wesprzemy piłkarzami w formie, a więc Martinem Odegaardem (6.6) i Marcusem Rashfordem (6.9). Obaj w ten weekend wpisali się na listę strzelców, a Norweg dodatkowo może pochwalić się asystą.

Fantasy Premier League: Lepszy niż De Bruyne Przynajmniej w tym sezonie i na pewno pod względem liczby punktów w Fantasy Premier League. Martin Odegaard po raz kolejny zaliczył znakomity występ w lidze i poprowadził Arsenal do zwycięstwa. Czy Norweg to (już) faktycznie lepsza opcja niż pomocnik City? W GW18 tytuł Player of the Week powędrował w ręce Martina Odegaarda Czy Norweg w Czytaj dalej…

Napastnicy: Erling Haaland, Aleksandar Mitrović, Kai Havertz

Obecności Erlinga Haalanda tłumaczyć nie trzeba. Norweg gra zawsze i ma go każdy. W GW19 współpracować z nim będzie duet napastników z dwoma meczami w zanadrzu. Aleksandar Mitrović (7.1) i Kai Havertz (7.8) 12 stycznia zmierzą się w bezpośrednim starciu, a wcześniej Serb spróbuje zaskoczyć defensywę Leicester, co raczej nie powinno być trudnym zadaniem, natomiast Niemiec sprawdzi szczelność szyków obronnych City. Nazwisko snajpera The Cottagers musimy opatrzeć “gwiazdką” – jeżeli Mitrović otrzyma kartkę w pojedynku z Lisami, zabraknie go w rywalizacji z The Blues.