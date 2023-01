Fantasy Premier League: Londyn nie jest niebieski

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Willian

Najwięksi mędrcy Fantasy Premier League są w tej kwestii zgodni: podwójna kolejka zawsze jest pełna cierpienia. I nie inaczej było tym razem. Za negatywne odczucia po DGW19 odpowiadają przede wszystkim piłkarze Chelsea. Ale i dla Aleksandara Mitrovicia znajdzie się miejsce.

GW19 Fantasy Premier League była podwójną kolejką dla Chelsea i Fulham

Double gameweek to często double rozczarowanie, o co zadbali piłkarze The Blues

Graczem tej serii gier został Harry Kane, który wywalczył 16 punktów

Podwójna kolejka, podwójne rozczarowanie

GW19 w Fantasy Premier League była DWG dla dwóch zespołów – Chelsea i Fulham. The Blues zmierzyli się z Nottingham, The Cottagers zagrali z Leicester, a na zamknięcie tej serii gier obie ekipy spotkały się w derbach Londynu. Skoro te drużyny miały podwójną kolejkę, to najpewniej Team of the Week jest pełny ich piłkarzy, prawda? Oczywiście, że nie. W TOTW nie ma ani jednego zawodnika Chelsea, jednak honor stolicy ratują podopieczni Marco Silvy. Leno, Ream i Willian to przedstawiciele klubów z DGW.

Tak prezentuje się skład drużyny tej serii gier Fantasy Premier League:

Bramkarz: Leno (14 pkt)

Obrońcy: Shaw (15 pkt), Doherty (14 pkt), Ream (11 pkt), Perisić (10 pkt)

Pomocnicy: Willian (15 pkt), March (11 pkt), Casemiro (10 pkt)

Napastnicy: Kane (16 pkt), Mbeumo (12 pkt), Ferguson (11 pkt)

Lider klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League

Walka o pozycję lidera między drużynami {2sANAd3} a yaqoob trwa niemal od początku rozgrywek. Tym razem na czele stawki plasuje się ten drugi, który wyprzedza swojego najgroźniejszego przeciwnika o 11 oczek. Skuteczny atak na pierwsze miejsce to zasługa ekipy złożonej między innymi z Kane’a, Shawa, Trippiera, Rashforda, De Gei i kapitana Mitrovicia – ta szóstka była odpowiedzialna za ponad 80% dorobku menedżera ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Mój wynik

Zmiany, zmiany, zmiany, ale żadna skuteczna. Po GW17 moją drużynę zasilili Cucurella, Mitrović i Andreas. Łączny dorobek tej trójki to 15 punktów. Warto zauważyć, że każdy z nich w GW19 miał do dyspozycji dwa mecze. Ale tylko w teorii, ponieważ Mitro w rywalizacji z Leicester otrzymał żółtą kartkę i wykluczył się ze starcia z Chelsea, natomiast Cucurella w pojedynku z Fulham zagrał zaledwie 11 minut. Oprócz tego tercetu rozczarowali także Kepa, Cancelo, De Bruyne, Martinelli, Darwin i Haaland. Na pozytywne wyróżnienie zasługują tylko Shaw i Rashford. Dzięki temu duetowi zamknąłem kolejkę z dorobkiem 54 punktów i kolejną czerwoną strzałką. Tym razem z 431 870 na 476 604 miejsce w OR.