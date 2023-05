fot. Imago / Nigel French / Sportsphoto Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Łukasz Fabiański nie udaje się na piłkarską emeryturę

38-latek w jednym z ostatnich wywiadów na antenie CANAL+ Sport ujawnił swoje plany na przyszłość

Były reprezentant Polski zaliczy siedemnasty sezon w Premier League

“Miałem dwa warunki do spełnienia”

Łukasz Fabiański trafił do West Ham United latem 2018 roku ze Swansea City. Sternicy stołecznego klubu przeznaczyli osiem milionów euro na transakcję z udziałem Polaka. Już wiadomo, że na 16 sezonach nie zakończy się przygoda 38-latka z Premier League.

– Miałem dwa warunki do spełnienia, żeby aktywować klauzulę w moim kontrakcie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale oba te warunki zostały spełnione. Automatycznie wszystko się przedłużyło. Miałem wrażenie, że jeden z tych warunków będzie łatwiejszy do wykonania niż drugi, ale musieliśmy walczyć o byt w Premier League trochę dłużej, niż się spodziewałem – mówił Łukasz Fabiański w programie “Jej Wysokość Premier League” na CANAL+ Sport.

🗣️ @LukaszFabianski: "Jestem z tego dumny, że czeka mnie siedemnasty sezon Premier League" 😍 Bramkarz @WestHam po ostatnim meczu sezonu opowiedział nam o swojej przyszłości! 🚨



📺 Magazyn Jej Wysokość Premier League trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/HNmrfvqosH pic.twitter.com/uWwbrtER6D — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 28, 2023

– Będę cały czas zawodnikiem West Hamu. Siedemnasty sezon w Premier League, jeżeli dobrze liczę. Kto by się spodziewał? Mam powód do dumy. Patrząc na moją historię, to bycie cały czas w tym miejscu, w którym jestem, to spora frajda – dodał zawodnik.

Czytaj więcej: West Ham pogodzony z odejściem gwiazdy. Klub wytypował następcę