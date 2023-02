PressFocus Na zdjęciu: Sean Dyche

Zgodnie z doniesieniami Daily Mail Sean Dyche otrzyma premię w wysokości 3,5 miliona funtów, jeśli uda mu się utrzymać Everton w Premier League.

Sean Dyche znakomicie rozpoczął pracę na Goodison Park

Anglik w pierwszym meczu wygrał z Arsenalem, aktualnym liderem Premier League

Jeżeli były trener Burnley utrzyma Everton w lidze, otrzyma wysoką premię

Nagroda za utrzymanie w Premier League

Sean Dyche zgarnie premię w wysokości ponad 3,5 miliona funtów, jeśli uda mu się utrzymać Everton w Premier League, twierdzi Daily Mail. Anglik na początku zeszłego tygodnia został ogłoszony nowym opiekunem Toffees, zgadzając się na dwuipółletnią umowę wartą blisko 5 milionów funtów za sezon pracy na Goodison Park.

Włodarze klubu z Merseyside w ramach kontraktu zatwierdzili również lukratywną opcję premii. Jeśli Dyche zdoła doprowadzić Everton do bezpiecznego miejsca na koniec sezonu, zarobi co najmniej 3,5 miliona funtów w ramach bonusów. Kwota ta może nawet wzrosnąć w zależności od tego, które miejsce The Toffees będą zajmować po ostatniej kolejce.

Jeśli nowy trener poprowadzi Everton w bezpieczne miejsce, premia zdecydowanie będzie warta swojej ceny, ponieważ status klubu Premier League to nawet 200 milionów funtów za sezon gry w elicie. Dyche świetnie rozpoczął swoje panowanie na Goodison Park, prowadząc The Toffees do zaskakującego zwycięstwa z Arsenalem. Drużyna byłego opiekuna Burnley aktualnie nadal plasuje się w strefie spadkowej, choć ma tyle samo punktów co 17. Leeds, które rozegrało o jeden mecz mniej.

