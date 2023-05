David de Gea w obecnym sezonie sezonie popełnił już wiele fatalnych błędów. Mimo to wciąż może on liczyć na zaufanie ze strony Erika ten Haga. Holender podkreślił w ostatnim wywiadzie, że nie zamierza zrezygnować z Hiszpana.

Pressfocus Na zdjęciu: David de Gea

David de Gea jest w obecnym sezonie mocno krytykowany. Hiszpan popełnia wiele błędów i jest pod formą

Erik ten Hag nie zamierza mimo wszystko odstawiać bramkarza od wyjściowego składu

Klub jest bliski przedłużenia umowy z Czerwonymi Diabłami

David de Gea wciąż może liczyć na wsparcie szkoleniowca

Od jakiegoś czasu David de Gea zalicza mocno zjazd. Hiszpan co prawda prowadzi w klasyfikacji “złotej rękawicy” w Premier League, jednak popełnił również najwięcej błędów, które prowadziły bezpośrednio do utraty gola. Jeśli golkiper sięgnie w tym sezonie po nagrodę dla najlepszego bramkarza, będzie to niemały paradoks.

Na Hiszpana po kiepskim występie przeciwko West Hamowi spadła fala krytyki. Pojawiły się nawet głosy, że należy odstawić go od składu. Nie zgadza się z tym Erik ten Hag. Holender zamierza wciąż stawiać na 32-latka.

– Nie porzucę Davida de Gei. Nie ma opcji. On dalej będzie grał. Czy rozmowy kontraktowe są powodem tylu błędów? Nie sądze żeby to był powód. David jest bardzo doświadczony – stwierdził szkoleniowiec Czerwonych Diabłów.

Manchester United i David de Gea są bliscy osiągnięcia porozumienia w kwestii nowej umowy. Hiszpan pozostanie zatem na Old Trafford na dłużej.

