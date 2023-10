Manchester United poniósł dwie porażki z rzędu i nie wygląda dobrze w aktualnej kampanii. - Kryzys? To daje mi więcej energii, aby odwrócić naszą sytuację - powiedział Erik ten Hag.

Manchester United po siedmiu kolejkach Premier League zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli. Co więcej, Czerwone Diabły poniosły dwie porażki w Lidze Mistrzów, co komplikuje ich sytuację w kontekście awansu do fazy pucharowej.

Trener klubu z Old Trafford Erik ten Hag pozostaje jednak spokojny i uważa, że ze wsparciem fanów zespół Red Devils wróci na właściwe tory.

– Kryzys? To daje mi więcej energii, aby odwrócić naszą sytuację. Kibice nas wspierają, odczuwam ich wsparcie. Jestem pewien, że zawodnicy mogą być bardzo silni zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym – powiedział Erik ten Hag cytowany przez Fabrizio Romano.

– Wiemy, że wciąż jesteśmy w okresie przejściowym jako klub, ale wiemy też, że w międzyczasie musimy wygrywać każdy mecz. Piłkarze, menedżer, sztab trenerski. Wszyscy musimy podążać w jednym kierunku – dodał holenderski szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Manchester United już dzisiaj (sobota) o godzinie 16:00 na Old Trafford podejmie Brentford w spotkaniu ósmej kolejki angielskiej ekstraklasy.