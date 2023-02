fot. PressFocus Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Emiliano Martinez najlepszym bramkarzem 2022 roku

W nominowanej trójce znaleźli się także Yassine Bounou i Thibaut Courtois

Argentyńczyk pokonał swoich rywali dzięki zwycięstwu na mistrzostwach świata w Katarze

Martinez nagrodzony za wspaniały mundial

W poniedziałek odbywa się gala FIFA The Best, na której poznamy zwycięzców poszczególnych plebiscytów. W trójce nominowanych w kategorii najlepszego bramkarza 2022 roku znaleźli się Thibaut Courtois, Yassine Bounou i Emiliano Martinez. Ostatnia dwójka zdecydowanie poprawiła swoje notowania w trakcie zeszłorocznych mistrzostw świata w Katarze.

Zwycięzcą ostatecznie został Emiliano Martinez, który wspólnie z reprezentacją Argentyny sięgnął po puchar mistrzostw świata, będąc jednym z najmocniejszych punktów swojej ekipy. Pokonał tym samym Belga, który z Realem Madryt w poprzednim sezonie zdobył Ligę Mistrzów i mistrzostwo Hiszpanii.

– To wspaniała rzecz dla mojej kariery i duma dla kraju. Podnieść puchar świata to wielka duma dla każdego Argentyńczyka, dla mnie również. To było moje marzenie od dawna. Pochodzę ze skromnej rodziny, jestem wdzięczny moim rodzicom, którzy musieli ciężko pracować, aby moja kariera mogła się tak rozwinąć – mówi bramkarz reprezentacji Argentyny, któremu na scenie nie brakowało wzruszenia.