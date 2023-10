Emile Smith Rowe podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości. Jeśli angielski pomocnik nadal będzie tylko rezerwowym w Arsenalu, to niewykluczone, że zimą zmieni barwy klubowe - donosi portal "90min".

IMAGO / Crystal Pix Na zdjęciu: Emile Smith Rowe

Emile Smith Rowe podjął decyzję w sprawie swojej przyszłości

Jeśli Anglik nadal będzie tylko rezerwowym w Arsenalu, to postanowi zimą zmienić barwy klubowe

Przed pomocnikiem zatem kluczowe miesiące

Emile Smith Rowe odejdzie z Arsenalu?

Z informacji przekazanych przez portal “90min” wynika, że Emile Smith Rowe podjął decyzję odnośnie swojej przyszłości. Jeśli angielski pomocnik w dalszym ciągu będzie zmiennikiem w zespole prowadzonym przez Mikela Artetę, to niewykluczone, że już zimą opuści Arsenal.

Emile Smith Rowe nie odgrywa w drużynie Mikela Artety znaczącej roli, przez co piłkarz częściej przesiaduje na ławce rezerwowych, niż pojawia się na boisku. 23-latek nie ukrywa, że zależy mu na częstej grze, dlatego dał sobie czas, aby do zimy wkupić się w łaski Mikela Artety. Do zimowego okienka transferowego już tylko dwa miesiąca, a zawodnik wzbudził już zainteresowanie West Hamu United.

Środkowy pomocnik w obecnym sezonie rozegrał sześć spotkań w koszulce Arsenalu. Jednak jego pobyt na boisku trwał zaledwie 136 minut. Anglik nie zdołał w tym czasie wpisać się na listę strzelców ani zanotować asysty. W tym momencie portal “Transfermarkt” wycenia 23-latka na 35 milionów euro.

