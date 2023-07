Chelsea rozpoczęła przygotowania do nadchodzącego sezonu. Niewykluczone, że tego lata będzie dążyć do transferu jeszcze jednego środkowego obrońcy. Poważnej kontuzji, która może wyeliminować z gry na najbliższe miesiące, nabawił się Wesley Fofana.

fot. Imago/Pro Sports Images Na zdjęciu: Wesley Fofana

Wesley Fofana trafił do Chelsea latem 2022 roku

W debiutanckim sezonie zaliczył dla niej dwadzieścia występów

Najbliższe miesiące może stracić na skutek bardzo poważnej kontuzji

Wielkie osłabienie The Blues

Chelsea przygotowuje się do nadchodzącego sezonu i ma nadzieję na zmazanie plamy po fatalnych wynikach z ubiegłej kampanii. Mauricio Pochettino pracuje nad stworzeniem zespołu, który będzie stać na walkę o czołowe lokaty.

We wtorek kibice The Blues otrzymali bardzo niepokojącą wiadomość. Wesley Fofana, który latem 2022 roku trafił do klubu za kwotę 80 milionów euro, zerwał więzadła krzyżowe i będzie musiał przejść operację. Czekać go więc będzie kilkumiesięczna przerwa, a nieoficjalnie mówi się, że francuski stoper opuści nawet cały nadchodzący sezon.

Bez wątpienia jest to wielka strata dla londyńczyków. W sezonie 2022/2023 Fofana zgromadził dla Chelsea 20 występów, w tym pięć w Lidze Mistrzów. Dwukrotnie trafił do siatki.

An injury update on Wesley Fofana. — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 18, 2023

