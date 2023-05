Manchester Evening News poinformował, że Kevin De Bruyne po lekkiej kontuzji wrócił do treningów i razem z zespołem Manchesteru City przygotowuje się do nadchodzących starć z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne doznał lekkiej kontuzji w meczu z Arsenalem

Belg opuścił starcia z Fulham oraz West Hm

Media informują, że De Bruyne wrócił już do treningów

De Bruyne wraca do gry

Kevin De Bruyne wrócił do treningów po dwóch meczach nieobecności. Belg przegapił zwycięstwa Manchesteru City nad Fulham i West Ham z powodu stłuczenia nogi. Pomocnik urazu doznał w wygranym 4:1 meczu z Arsenalem.

Jego dwa gole pomogły City wskoczyć na szczyt tabeli Premier League. Powrót 31-latka do treningów jest ogromnym impulsem dla The Citizens, którzy zmierzą się z Realem Madryt w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów we wtorek, a wcześniej zagrają w sobotę z Leeds United w meczu Premier League.

Manchester City po 33 rozegranych meczach jest liderem angielskiej ekstraklasy z jednopunktową przewagą nad Arsenalem. Należy jednak zauważyć, że Kanonierzy rozegrali o jeden mecz więcej.

Zobacz również: Erik ten Hag wściekły na decyzje arbitra w meczu z Brighton