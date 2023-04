Źródło: The Athletic

Erling Haaland wrócił do treningów po tym, jak napastnik Manchesteru City wyleczył kontuzję pachwiny, informuje brytyjski The Athletic.

Haaland doznał kontuzji w meczu z Burnley

Napastnik przegapił zgrupowanie kadry oraz mecz z Liverpoolem

The Athletic podaje, że Norweg po kilkunastodniowej przerwie wrócił do treningów

Haaland wrócił do treningów

Erling Haaland doznał kontuzji pachwiny podczas wygranego 6:0 meczu Manchesteru City z Burnley w Pucharze Anglii 18 marca, po czym został zmuszony do zrezygnowania z udziału w zgrupowaniu reprezentacji Francji.

Ponadto napastnik nie wziął też udziału w sobotnim hicie Premier League, w którym Obywatele rozbili Liverpool aż 4:1.

Jednak teraz ze zdrowiem Norwega jest już wszystko w porządku, a The Athletic informuje, że Haaland wrócił do treningów i przygotowuje się z drużyną City do meczu z Southampton.

Haaland strzelił 42 gole w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. Na swoim koncie ma sześć hat-tricków i pięć goli zdobytych w jednym meczu przeciwko RB Lipsk w Lidze Mistrzów.

