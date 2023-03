PressFocus Na zdjęciu: Marcelo Bielsa

Roy Hodgson zmienił Patricka Vieirę za sterami Crystal Palace

Orły pod wodzą Anglika mają utrzymać się w Premier League

Dlaczego to nie Marcelo Bielsa objął klub z Londynu?

Kibice chcieli Bielsy

Niezwykle doświadczony Roy Hodgson zastąpił Patricka Vieirę w roli szkoleniowca Crystal Palace. Cel, jaki został postawiony przed angielskim trenerem jest oczywisty – utrzymać Orły w Premier League. Reporter Sky Sports News, Michael Bridge, skomentował sytuację na Selhurst Park.

– Steve Parish postanowił zatrudnić Roya Hodgsona, ponieważ wie, co w krótkim terminie wniesie Anglik. Rozmawiałem z fanami Palace po zwolnieniu Patricka Vieiry – chcieli Marcelo Bielsy. Powiedziałem: Bielsa, na ostatnie 10 meczów? On tak nie pracuje, wiemy to od czasu, gdy rozmawialiśmy o jego pracy w Evertonie. Roy Hodgson zna klub na wylot. Gdy wrócił tutaj jako trener Watfordu, po prostu nie sposób było nie odnieść wrażenia, że pomyślał:„ To jest mój dom”.

– Rozmawialiśmy z nim w naszym programie transferowym w styczniu i powiedział, że kocha Crystal Palace. Bardzo wysoko wypowiadał się o Wilfriedzie Zaha i graczach, którzy tam teraz grają.

– Mówią, że tabela nie kłamie, ale w pewnym sensie tak jest w tym sezonie, jeśli chodzi o drużyny, które zajmują około 12. miejsca. Tutaj nie mają czasu na podejmowanie ryzyka. Steve Parish spojrzał na to i pomyślał: „Mam fantastyczne relacje zawodowe i osobiste z Royem Hodgsonem”. Dlatego teraz wydaje mu się to najlepszym posunięciem.