Źródło: The Telegraph

fot. PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

David de Gea ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca tego roku. Hiszpański bramkarz w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów dał do zrozumienia, że nie myśli o rozstaniu z klubem z Old Trafford. 32-latek chce zakończyć karierę w angielskim klubie.

Cały czas niejasna jest przyszłość Davida de Gei

Hiszpan w rozmowie z The Telegraph przekazał, że chce zakończyć karierę w Man Utd

32-latek ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford tylko do końca tego sezonu

De Gea nie chce rozstawać się z Man Utd

David de Gea trafił do Man Utd w 2011 roku z Atlletico Madryt. Do angielskiej ekipy zawodnik dołączył za 25 milionów euro. Co prawda wciąż przyszłość Hiszpana jest niejasna, ale de Gea przekonuje, że nie chce rozstać się z Czerwonymi Diabłami.

– Czy jestem pewien, że zakończę karierę w United? Mam taką nadzieję. Powiedziałem już, że to jest mój klub. Spędziłem tu wiele lat i jest to dla mnie wielki zaszczyt. Cieszę się, że tu jestem – mówił de Gea cytowany przez The Telegraph.

– Jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu, to jestem całkowicie spokojny. Skupiam się na pracy na treningach i próbowaniu grać najlepiej jak potrafię. Myślę, że wszystko zakończy się dobrze – uzupełnił Hiszpan.

Według najnowszych wieści angielskich dziennikarzy de Gea jest do tego stopnia zdeterminowany, aby zostać w Man Utd, że jest gotowy zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia, chcąc pozostać w klubie z Old Trafford.

Jak na razie hiszpański bramkarz w angielskiej ekipie wystąpił 510 razy. Zanotował w nich 177 razy czyste konto.

