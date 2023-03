Źródło: The Athletic

David de Gea ma kontrakt ważny z Manchesterem United do końca czerwca tego roku. 32-latek wciąż nie podjął decyzji w sprawie swojej przyszłości. Tymczasem nowe wieści w sprawie Hiszpana opublikował The Athletic.

fot. PressFocus Na zdjęciu: David de Gea

David de Gea wciąż nie zdecydował o swojej przyszłości

Hiszpański bramkarz ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca tego roku

The Athletic przedstawił nowe wieści na temat zawodnika

Niejasna przyszłość bramkarza Czerwonych Diabłów

David de Gea trafił do Manchesteru United latem 2011 roku. Kosztował wówczas 25 milionów, gdy sternicy klubu z Premier League zdecydowali się pozyskać Hiszpana z Atletico Madryt. Od tamtej pory rozegrał w angielskiej ekipie 529 spotkań.

The Athletic ujawnił natomiast, że Man Utd złożył już zawodnikowi atrakcyjna ofertę. De Gea nie był jednak z niej zadowolony. Chce kontynuować swoją karierę w ekipie z Old Trafford. Niemniej jest przekonany, że w tym sezonie jest jednym z najważniejszych graczy w zespole Erika ten Haga. To ma sprawić, że może zostać odpowiednio wynagrodzony.

De Gea w tej kampanii wystąpił w 42 meczach Czerwonych Diabłów, licząc wszystkie rozgrywki. 18 razy zachował w nich czyste konto.

