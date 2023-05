PressFocus Na zdjęciu: David De Gea

Manchester United wciąż nie przedłużył umowy z Davidem De Geą

Kontrakt 32-latka z “Czerwonymi Diabłami” wygasa wraz z końcem sezonu

Syn legendy zasugerował, że Hiszpan powinien zostać na Old Trafford

“Bycie numerem 1 w Manchesterze United to niesamowite osiągnięcie”

Kontrakt Davida De Gei z Manchesterem United wygasa wraz z końcem sezonu. Klub wciąż nie uzgodnił warunków nowej umowy z hiszpańskim golkiperem i bardzo możliwe, że rozstanie się z nim po dwunastu latach współpracy. Kasper Schmeichel, zawodnik OGC Nice oraz syn legendy “Czerwonych Diabłów”, zasugerował w rozmowie z dziennikarzami “Sky Sports”, że bramkarz takiej klasy jak 32-latek powinien zostać na Old Trafford.

– Moim zdaniem Manchester United ma niesamowitego bramkarza. To nie tylko niesamowity bramkarz, ale też niesamowity pracownik. Ile lat jest już w klubie? 11 czy 12? Wiem jak trudno jest utrzymać się w zespole przez tak długi okres – mówi Duńczyk.

– Bycie numerem 1 w klubie piłkarskim rozmiarów Manchesteru United to niesamowite osiągnięcie i trzeba to szanować. Patrzę na ten sezon i widzę, że poproszono go, aby grał zupełnie inaczej niż do tej pory – kontynuuje

– Z tego co widzę, tak jak mówiłem, z pewnością zauważycie to, co poszło nie tak. Jest natomiast wiele rzeczy, które poszły dobrze. Myślę, że De Gea gra na naprawdę wysokim poziomie, jeśli chodzi o grę nogami. Jego umiejętności bramkarskie nigdy nie były kwestionowane, bo w tym elemencie jest znakomity – twierdzi bramkarz OGC Nice.

– Manchester United na pewno kalkuluje koszty i zastanawia się, jakiej kwot potrzeba byłoby, aby zastąpić Davida de Gei? Myślę, że mówimy tutaj o 60 milionach funtów. Już mają światowej klasy bramkarza i wygląda na to, że zostanie w klubie. Myślę, że dojdą do jakiegoś porozumienia w pewnym momencie – dodaje Kasper Schmeichel.

