Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer został nowym zawodnikiem Man Utd. Reprezentant Austrii zasilił szeregi Czerwonych Diabłów w ostatnim dniu okna transferowego. Zawodnik po ogłoszeniu transakcji wyraził kilka słów.

Man Utd sfinalizował w ostatnim dniu okna transfrerowego jeden z ciekawszych transferów

Na zasadzie wypożyczenia pozyskał Marcela Sabitzera

28-latek podzielił się opinią na temat przeprowadzki do klubu z Old Trafford

Marcel Sabitzer o transferze do Man Utd

Marcel Sabitzer trafił do Man Utd z Bayernu Monachium na wypożyczenie. Jednocześnie zawodnik ma pomóc drużynie z Old Trafford w walce o najwyższe cele.

– Czasami w życiu trzeba podejmować szybkie i ważne decyzje. Gdy tylko dowiedziałem się o tej możliwości, zdałem sobie sprawę, że mi to odpowiada. Jestem zawodnikiem rywalizującym, chcę wygrywać i pomagać klubowi osiągnąć cele na ten sezon – powiedział Sabitzer cytowany przez oficjalną stronę internetową Czerwonych Diabłów.

Welcome to United, Marcel Sabitzer 👊#MUFC — Manchester United (@ManUtd) February 1, 2023

– Czuję, że jestem u szczytu kariery i mogę wnieść dużo doświadczenia i energii do zespołu. Nie mogę się doczekać spotkania z moimi nowymi partnerami i momentu, w którym będę mógł pokazać swoje umiejętności fanom Manchesteru United – uzupełnił pomocnik.

28-letni piłkarz to 68-krotny reprezentant Austrii. W drużynie narodowej zdobył 12 bramek. W swoim piłkarskim CV ma między innymi takie kluby jak: Rapid Wiedeń, RB Lipsk, czy ostatnio Bayern Monachium. Do Man Utd trafił na półroczne wypożyczenie. Kontrakt zawodnika z Bawarczykami obowiązuje natomiast do 2025 roku.

