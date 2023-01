Pressfocus Na zdjęciu: Graham Potter

Graham Potter jest obecnie prawdopodobnie najbardziej krytykowanym trenerem w Premier League. Szkoleniowiec Chelsea przeżywa trudny okres w nowym klubie. Anglik zdradził, jak radzi sobie z nieustanną krytyką ze strony mediów.

Chelsea jest w poważnym kryzysie

Klub spada coraz niżej w ligowej tabeli i ma problem z punktowaniem

Graham Potter jest już zmęczony nieustanną krytyką

Trener Chelsea stara się trzymać nerwy na wodzy

Chelsea zmaga się od wielu tygodni z poważnym kryzysem. The Blues wygrali tylko dwa z ostatnich dziewięciu meczów, a ich gra pozostawia wiele do życzenia. Do tego dochodzi długa lista kontuzjowanych zawodników i otrzymuje pełen obraz tego, z czym musi mierzyć się Graham Potter.

Szkoleniowiec Chelsea zmaga się z ogromną falą krytyki, która przetacza się przez media. Kibice i dziennikarze oczekiwali od The Blues dużo lepszych wyników. Trener w rozmowie z dziennikarzami zdradził jak radzi sobie w tak trudnych warunkach.

– To nie jest tak, że ja jestem jakimś robotem i cały czas robię dobry uśmiech do złej gry. Zwyczajnie dobrze to ukrywam. Zdarzają się momenty, kiedy złość bierze nade mną górę. Moją odpowiedzialnością jest jednak wyjść tutaj do was i odpowiadać w jak najuprzejmiejszy sposób potrafię, choć niektóre pytania są naprawdę głupie – stwierdził trener Chelsea.

"I hide being PISSED OFF well!" 🥵



Graham Potter hits back at critics of his personality in fiery press conference 😳 pic.twitter.com/GBO04P8l2j — Hayters TV (@HaytersTV) January 7, 2023

– Muszę odpowiadać na te pytania, w jak najlepszy sposób potrafię, ponieważ reprezentuję naprawdę wspaniały klub. Muszę wychodzić tutaj i reprezentować Chelsea po meczach, mimo że jestem naprawdę wściekły – dodał.

Chelsea zajmuje w Premier League 10 miejsce i traci do strefy pucharowej już osiem punktów. Klub wygrał tylko jeden z ośmiu ostatnich meczów ligowych.

