Antonio Conte dopiero co został odsunięty od prowadzenia Tottenhamu Hotspur, a już pojawiły się w brytyjskich mediach doniesienia związane z powrotem Włocha do Premier League. Chelsea według wieści The Independent rozważa zatrudnienie Antonio Conte na stanowisku nowego menedżera.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea po rozstaniu z Grahamem Potterem jest w trakcie poszukiwania następcy Anglika

The Independent nie wyklucza wielkiego powrotu do klubu

Na celowniku The Blues ma znajdować się Antonio Conte

Antonio Conte może ponownie zakotwiczyć w Chelsea

Antonio Conte w przeszłości prowadził już ekipę ze Stamford Bridgę, z którą wygrał mistrzostwo Premier League. Medialne spekulacje sugerują, że Włoch może wrócić do Chelsea.

The Independent przekonuje, że zarząd londyńskiego kontaktował się już pełnomocnikami włoskiego trenera. Jeśli wszystko ułoży się po myśli działaczy Chelsea, to w przyszłym tygodniu ma dojść do rozmów sterników The Blues z Conte.

Chelsea jest ostatnio bardzo aktywna w poszukiwania nowego menedżera, o czym rozpisują się media. Po zakończeniu współpracy z Grahamem Potterem donoszono, że duże szanse na zatrudnienie w stołecznej ekipie ma Frank Lampard. Wcześniej łączeni z Chelsea byli Luis Enrique, czy Julian Nagelsmann.

