Hit Premier League bez rozstrzygnięcia, debiut Pochettino

IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Pochettino zadebiutował w Chelsea

The Blues zremisowali z Liverpoolem w meczu 1. kolejki

Bramki zdobywali Disasi i Diaz

Remis w hicie Premier League

Już w 1. kolejce Premier League doszło do wielkiego hitu, w którym Chelsea podejmowała Liverpoolu. Na ławce The Blues zadebiutował w tym pojedynku Mauricio Pochettino, który dał szansę gry kilku nowym zawodnikom. W składzie pojawili się Robert Sanchez, Axel Disasi czy Nicolas Jackson. Klopp też postawił na nowych graczy, a na boisku pojawili się Alexis Mac Allister i Dominik Szoboszlai.

Liverpool bardzo szybko objął prowadzenie. W 18. minucie na listę strzelców wpisał się Luis Diaz. The Reds w 29. minucie mogli już prowadzić 2:0, ale gol Mo Salaha został anulowany po interwencji VAR ze względu na pozycję spaloną. Kilka chwil później Chelsea zdołała doprowadzić do wyrównania, a autorem gola był Disasi. The Blues mogli zejść do szatni prowadząc, ale podobnie, jak w przypadku Salaha trafienie Chillwella nie zostało uznane.

Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie. Nadal przy piłce częściej utrzymywała się Chelsea, ale Liverpool również stworzył kilka ciekawych sytuacji. Obie drużyny do ostatnich minut walczyły o zagarnięcie trzech punktów, ale zabrakło im skuteczności. Ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów.

Chelsea – Liverpool 1:1.

