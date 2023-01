PressFocus Na zdjęciu: Kai Havertz

Dzisiaj o godzinie 15:00 rozgrywane były dwa mecze w ramach 20. kolejki Premier League. Chelsea podejmowała u siebie Crystal Palace, a Newcastle United mierzyło się z Fulham. Sprawdźcie, co działo się na angielskich boiskach.

Chelsea wreszcie odniosła zwycięstwo

Kai Havertz został bohaterem “The Blues”

Newcastle rzutem na taśmę pokonało Fulham

Chelsea – Crystal Palace. “The Blues” wreszcie się przełamali

Podopieczni Grahama Pottera nie potrafili wygrać od czterech meczów we wszystkich rozgrywkach. Chelsea w 20. kolejce Premier League podejmowała na Stamford Bridge Crystal Palace i wydawało się, że może dojść do kolejnej straty punktów przez zespół “The Blues”. Do przerwy bowiem na tablicy wyników widniał bezbramkowy remis. Po zmianie stron piłkarzom Grahama Pottera wreszcie udało się odnaleźć drogę do bramki. Autorem jedynego gola w tym spotkaniu był Kai Havertz.

Chelsea zdobyła bardzo cenne trzy oczka i wciąż ma nadzieję, że zapewni sobie udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. “The Blues” aktualnie zajmują dopiero dziesiąte miejsce w tabeli.

Newcastle – Fulham. Złoty gol Isaka na St. James’ Park

Trzeba przyznać, że początek niedzielnych zmagań w Premier League nie obfitował w dużą liczbę goli. W drugim rozgrywanym o godzinie 15:00 starciu Newcastle United grało z Fulham. “Sroki” były faworytem tego meczu i wyglądały lepiej od swojego przeciwnika, ale znakomitą okazję do strzelenia bramki w spotkaniu na St. James’ Park miał napastnik Fulham – Aleksandar Mitrović. Serbski snajper w 69. minucie podszedł do rzutu karnego i choć trafił do siatki, to wykonał tę jedenastkę w kuriozalny sposób, dlatego sędzia nie mógł uznać gola.

28-latek chciał strzelić prawą nogą, lecz poślizgnął się i piłka trafiła jeszcze w lewą kończynę, co jest niezgodne z przepisami. Gdy wydawało się, że obie ekipy podzielą się punktami, to pięknego gola zdobył Alexander Isak, który dał zwycięstwo gospodarzom.

Wyniki:

Chelsea – Crystal Palace 1:0 (0:0)

1:0 Kai Havertz 64′

Newcastle United – Fulham 1:0 (0:0)

1:0 Alexander Isak 89′