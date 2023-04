Chelsea napotkała problemy w trakcie negocjacji z wymarzonymi kandydatami, którzy nie chcą obejmować opieki nad zespołem w trakcie sezonu. Przez najbliższe miesiące na ławce trenerskiej The Blues ma zasiadać Frank Lampard.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Frank Lampard będzie trenerem Chelsea do końca sezonu

Legendarny pomocnik zaakceptował ofertę ukochanego klubu

Latem zespół obejmie nowy szkoleniowiec

Lampard chce pomóc ukochanej drużynie

Przygoda Grahama Pottera z Chelsea zakończyła się po zaledwie kilku miesiącach. Ściągany z Brighton menedżer miał być twarzą nowego i ambitnego projektu, lecz nie potrafił zażegnać poważnego kryzysu.

Władze londyńczyków prowadzą negocjacje z kilkoma głównymi kandydatami do zastąpienia Anglika. Są wśród nich Julian Nagelsmann oraz Luis Enrique, którzy postawili klub pod ścianą. Wiele wskazuje na to, że nie są oni zainteresowani objęciem zespołu w trakcie sezonu, bowiem planują odpowiednio przygotować się do nowej pracy.

Chelsea poszukuje więc opcji tymczasowej, jaką szybko stał się Frank Lampard. Legendarny pomocnik pozostaje na trenerskim bezrobociu po rozstaniu z Evertonem i jest otwarty na możliwość pomocy ukochanemu klubowi. Matt Law informuje, że zdążył już on zaakceptować ofertę The Blues i niebawem wróci na Stamford Bridge.

Lampard ma świadomość, że nawiąże współpracę krótkoterminową, której celem jest wyprowadzenie Chelsea z kryzysu i podjęcie próby pokonania Realu Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

