fot. PressFocus Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash wrócił w sobotę do wyjściowego składu Aston Villa. Reprezentant Polski miał wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo na jego drodze stanął Arsenal. W każdym razie zawodnik nie dał po sobie poznać, że to może być dla niego spotkanie o większym ciężarze gatunkowym, co potwierdza efektowna asysta.

Matty Cash w meczu 24. kolejki Premier League zaliczył efektowną asystę

Reprezentant Polski może pochwalić się pierwszym kluczowym podaniem w tej kampanii

25-latek pojawił się w wyjściowym składzie The Villans po raz pierwszy od 4 stycznia

Matty Cash zaliczył asystę palce lizać

Matty Cash przed sobotnim spotkaniem Premier League miał na swoim koncie 18 występów ligowych w tym sezonie. W każdym razie eskperci nie spodziewali się tego, że reprezentant Polski może zyskać kredyt zaufania od Unaia Emery’ego i zacząć mecz z wiceliderem rozgrywek w wyjściowym składzie.

25-latek dostał jednak swoją szansę i ją wykorzystał. Cash wykonał krok w kierunku odbudowania swojej pozycji w ekipie z Villa Park już w piątej minucie, gdy najpierw wyróżnił się kapitalnym odbiorem, a chwilę później asystą do Olliego Watkinsa, który zmusił do kapitulacji golkipera rywali.

Matty Cash z asystą w meczu z Arsenalem!

5' #AVLARS 1-0 pic.twitter.com/Msfra37Wtp — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) February 18, 2023

Dla prawoskrzydłowego reprezentacji Polski kluczowe podanie zanotowane w starciu z The Gunners jest dopiero pierwszym tego typu w kampanii 2022/2023. Dla porównania w całym poprzednim sezonie w 38 spotkaniach Cash strzelił cztery gole i zaliczył trzy asysty. Godne uwagi jest jednak to, że Steven Gerrard dawał jednak więcej swobody zawodnikowi w ofensywie, niż aktualny opiekun Aston Villa.

