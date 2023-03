Arsenal może być spokojny o przyszłość lidera Arsenal lideruje w tabeli Premier League. Przewaga Kanonierów nad Manchesterem City to pięć punktów. Tak korzystna sytuacja to rzecz jasna efekt pracy sporej grupy osób. Nie bez znaczenia jest jednak to, co robi Bukayo Saka. Angielski skrzydłowy tylko w Premier League wpisał się na listę strzelców 10 razy.

Czytaj dalej…