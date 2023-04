PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti od dłuższego czasu jest łączony z przejęciem reprezentacji Brazylii

Włoski trener podobno znajduje się również na krótkiej liście Chelsea

Priorytet 63-latka to jednak pozostanie w Realu Madryt

Chelsea chce podjąć przemyślną decyzję, Ancelotti kolejną opcją dla The Blues

Jak donosi telewizja “ESPN”, Chelsea wnikliwie przeczesuje rynek trenerski w celu znalezienia jak najlepszego kandydata na nowego szkoleniowca drużyny The Blues. Włodarze londyńskiego klubu zdają sobie sprawę, że po tym sezonie dostępny może być Carlo Ancelotti i obserwują jego sytuację.

Trenerem Chelsea do końca kampanii będzie Frank Lampard, którego zatrudniono na krótkoterminowej umowie. Faworytami do objęcia zespołu Niebieskich po zakończeniu aktualnego sezonu są podobno Julian Nagelsmann oraz Luis Enrique, ale właściciele The Blues przyglądają się też innym opcjom.

Warto dodać, że Carlo Ancelotti miał już okazję pracować na Stamford Bridge w latach 2009-2011 i wówczas udało mu się wygrać trzy trofea – Premier League, Puchar Anglii oraz Superpuchar Anglii w kampanii 2009/2010.