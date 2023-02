W ostatni dzień zimowego okienka transferowego Joao Cancelo wylądował na wypożyczeniu w Bayernie Monachium. Portugalczyk był niezadowolony ze swojej pozycji w Manchesterze City, choć nie wyklucza powrotu do Anglii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo trafił na wypożyczenie do Bayernu Monachium

Mistrzowie Niemiec mogą skorzystać z opcji transferu definitywnego

Portugalczyk mówi o pobycie w Anglii i nie wyklucza powrotu do Manchesteru City

Cancelo tęskni za “rodziną”

Joao Cancelo przez lata uchodził za jednego z najistotniejszych zawodników w składzie Manchesteru City. W związku z gorszą dyspozycją w obecnym sezonie Pep Guardiola zdecydował się go odstawić. Przesiadywanie na ławce rezerwowych nie spodobało się Portugalczykowi, który poprosił o zgodę na odejście.

W ostatni dzień zimowego okienka transferowego Cancelo przeniósł się w ramach wypożyczenia do Bayernu Monachium. Bawarczycy zapewnili sobie w umowie możliwość definitywnego wykupu, z której najprawdopodobniej skorzystają. Portugalski obrońca nie wyklucza natomiast powrotu do Manchesteru City i mówi o wyjątkowych relacjach.

– Stworzyłem tam drugą rodzinę. Bernardo Silva stał się jednym z moich najlepszych przyjaciół, jest osobą, za którą najbardziej tam tęsknię. On był moim psychologiem. Kiedy coś nie szło najlepiej, to on był tym, z którym można było porozmawiać.

– Oczywiście w Anglii kibicuję im i mam nadzieję, że wygrają, aby na koniec sezonu móc świętować tytuł w Anglii i kolejny w Niemczech. Grupa w Manchesterze jest spektakularna, to najlepsza, w jakiej kiedykolwiek pracowałem, zarówno jako grupa, jak i osobiście. Stworzyłem wspaniałe przyjaźnie. Spektakularna grupa, szedłbym na trening z wielkim entuzjazmem. Wszystko w życiu ma swój koniec. Ale pod koniec sezonu może nawet wrócę, nigdy nie wiadomo – wspomina Cancelo.

