Chelsea w ostatnim czasie spisuje się poniżej oczekiwań. John Obi Mikel, były gracz The Blues, ostro skomentował dyspozycję obecnych piłkarzy.

IMAGO / Peter Byrne Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea w kryzysie. John Obi Mikel ostro reaguje

Chelsea wygrała tylko jeden z pięciu ostatnich meczów. Drużyna Mauricio Pochettino jest pogrążona w kryzysie i zajmuje dopiero 12. miejsce w Premier League. Ostro zareagował na to John Obi Mikel, były gracz The Blues.

– Nie ma pewności co do tego, jak zespół chce grać. (…) Czy będziemy po prostu siedzieć i mówić, że wciąż jesteśmy w procesie odbudowy? Nie mamy na to czasu. Musimy zacząć wygrywać mecze. Kiedy patrzę na ten zespół, widzę, że brakuje mu liderów – ocenił.

– Na boisku nie ma nikogo, kto mógłby podejść do kolegów i powiedzieć: „Obudź się, co robisz?”, podejść do ciebie i nakrzyczeć na ciebie, tak planowaliśmy wcześniej. Ludzie tacy jak Didier Drogba, John Terry i Frank Lampard, kiedy rozegrałeś kiepski mecz, ci goście cię obudzili – przyznał.