IMAGO / News Images Na zdjęciu: Mason Greenwood

Koniec z United, koniec z Premier League? Gdzie zagra Greenwood?

Manchester United po długim okresie oczekiwania postanowił odnieść się do sytuacji Masona Greenwooda i opublikować oficjalny komunikat w sprawie przyszłości swojego wychowanka. Klub z Old Trafford stwierdził, że piłkarz “nie popełnił przestępstw, za które został pierwotnie oskarżony, jednak popełnił błędy, za które bierze pełną odpowiedzialność“, wobec czego najlepszym rozwiązaniem będzie kontynuacja kariery poza strukturami Czerwonych Diabłów.

Gdzie zagra 21-latek? Wiele mówi się o zainteresowaniu AS Romy. O tym, co czeka Greenwooda, wypowiedział się Chris Sutton, były zawodnik m.in. Blackburn i Chelsea.

– Mason Greenwood absolutnie nie może ponownie grać w Anglii. Presja wywierana na kolegów z drużyny i analiza klubu, do którego poszedł, to nie może się wydarzyć. Będzie musiał wyjechać za granicę i po prostu spróbować naprawić swoją karierę. To utalentowany chłopak, zabłądził i popełnił błędy, jak stwierdził w swoim oświadczeniu. Duże błędy, a on musi po prostu… Tu chodzi o małe kroki.