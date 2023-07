IMAGO / Lucas Peltier Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Pięć goli obejrzeli kibice w meczu BVB z United

Moukoko przesądził o wygranej Nimców

United przegrali trzeci mecz towarzyski z rzędu

Pięć goli i wygrana BVB w starciu z United

W meczu Borussii Dortmund z Manchesterem United działo się już sporo od pierwszych minut. Czerwone Diabły częściej utrzymywały się przy piłce, ale ekipa z Bundesligi była groźna w szybkich atakach.

Prowadzenie w tym pojedynku zdobyli United. W 24. minucie na listę strzelców wpisał się Dalot. Końcówka pierwszej odsłony należała natomiast do Borussii, która w ciągu dwóch minut najpierw doprowadziła do wyrównania, a następnie trafiła bramkę do szatni. Dwukrotnie Heatona pokonał Malen.

Po zmianie stron Manchester United szybko wyrównał wynik spotkania. Po asyście Van de Beeka trafił Antony i znów był remis. Ostatnie słowo należało jednak do BVB. W 71. minucie spotkania o wyniku przesądził Moukoko. Zespół Erika ten Haga miał jeszcze okazję do wyrównania, ale znakomitej okazji nie wykorzystał Marcus Rashford.

An end-to-end encounter ends in defeat for United 🇺🇸#MUFC || #MUTOUR23 — Manchester United (@ManUtd) July 31, 2023

To trzecia porażka z rzędu podczas obozu przygotowawczego Manchesteru United. Wcześniej Czerwone Diabły przegrały z Wrexham oraz Realem Madryt. Dla BVB było to z kolei piąte z rzędu zwycięstwo w meczach sparingowych.

