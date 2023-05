PressFocus Na zdjęciu: Bukayo Saka

Bukayo Saka wkrótce parafuje nową umowę z Arsenalem

Porozumienie pomiędzy stronami będzie ważne do 2028 roku

21-latek może liczyć na zarobki w wysokości 300 tysięcy funtów tygodniowo

Dobra wiadomość dla kibiców Arsenalu, Bukayo Saka podpisze nowy kontrakt

Jak poinformował Fabrizio Romano, Arsenal uzgodnił warunki nowej umowy z Bukayo Saką, na mocy której piłkarz ma inkasować około 300 tysięcy funtów tygodniowo. Kanonierzy jeszcze przed końcem kampanii 2022/2023 ogłoszą przedłużenie kontraktu ze swoją gwiazdą.

Dotychczasowe porozumienie pomiędzy stronami obowiązywało do 30 czerwca 2024 roku, a nowa umowa będzie ważna do 30 czerwca 2028 roku. 26-krotny reprezentant Anglii to lider linii ofensywnej The Gunners, dlatego Mikel Arteta chciał go zatrzymać za wszelką cenę.

Bukayo Saka w 45 spotkaniach trwającej kampanii strzelił 14 bramek i zaliczył 11 asyst.