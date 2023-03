Jeden z potencjalnych kupców Manchesteru United, Sir Jim Ratcliffe, może zostać zmuszony do sprzedaży swoich udziałów we francuskim klubie OGC Nice, aby uniknąć perspektywy wykluczenia jednej z jego drużyn z Ligi Mistrzów, jeśli wygra wyścig o przejęcie zespołu z Old Trafford, informuje ESPN.