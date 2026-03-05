Bruno Fernandes zostanie w Manchesterze United? Może liczyć na podwyżkę

20:22, 5. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Mirror

Manchester United chciałby przedłużyć umowę z Bruno Fernandesem. 31-letni pomocnik na mocy nowego kontraktu otrzymałby podwyżkę - podaje gazeta The Mirror.

Bruno Fernandes
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Man United chce przedłużyć kontrakt Bruno Fernandesem

Manchester United chce jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość swojego kapitana, Bruno Fernandesa. Portugalski pomocnik od kilku sezonów jest jednym z najważniejszych zawodników zespołu z Old Trafford. Zespół Czerwonych Diabłów nie zawsze prezentuje jednak najwyższą formę, dlatego w ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące przyszłości 31-letniego gwiazdora. Piłkarz ma duże ambicje i bez wątpienia mógłby liczyć na oferty od klubów, które co roku walczą o najważniejsze trofea.

Obecny kontrakt Fernandesa z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale władze angielskiego klubu już pracują nad jego przedłużeniem. Według doniesień brytyjskiej gazety „The Mirror” działacze z Old Trafford chcą zaproponować pomocnikowi nową, kilkuletnią umowę oraz znaczącą podwyżkę.

Wynagrodzenie etatowego reprezentanta Portugalii miałoby wzrosnąć z około 300 do 400 tysięcy funtów tygodniowo. Sam zawodnik jest mocno związany z zespołem Red Devils, choć liczy, że drużyna wywalczy awans do Ligi Mistrzów, stawiając taki warunek przy przedłużeniu kontraktu.

Bruno Fernandes rozpoczynał seniorską karierę w Novarze Calcio, a później występował w Udinese Calcio oraz Sampdorii Genua. Największy przełom nastąpił jednak w Sportingu Lizbona, skąd w 2020 roku trafił do Manchesteru United za około 65 milionów euro. W barwach ekipy Czerwonych Diabłów rozegrał dotychczas 318 spotkań, zdobył 105 bramek i zanotował 101 asyst. W tym czasie sięgnął po Puchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej.