Jakub Moder zerwał więzadła krzyżowe w kwietniu 2022 roku

Pomocnik wreszcie znajduje się na ostatniej prostej przed powrotem na boisko

Brighton & Hove Albion opublikowało zdjęcie Polaka. Widać, że Mewy również stęskniły się za umiejętnościami 24-latka

Moder coraz bliżej powrotu na boisko, Mewy czekają na “Magika”

Chyba nie ma kibica reprezentacji Polski, który nie wyczekiwałby powrotu na boisko Jakuba Modera. Przypomnijmy, że środkowy pomocnik zerwał więzadła krzyżowe w kwietniu 2022 roku. Choć to bardzo poważny uraz, wydawało się, że do tej pory 24-latek już dawno wróci na boisko. Od tamtej pory nie rozegrał jednak żadnego spotkania.

Piłkarz wraca jednak wreszcie do zdrowia. We wrześniu Brighton & Hove Albion zgłosiło go do gry w Premier League. Polak znajduje się już w rytmie treningowym i niebawem powinniśmy zobaczyć go znów na boisku. W Anglii, podobnie jak w Polsce, nie mogą doczekać się powrotu 24-latka. Klub opublikował zdjęcie z wymownym podpisem “Magik”.

Moder rozegrał, jak dotąd, 45 spotkań dla Brightonu. Zanotował w nich dwie bramki i cztery asysty.

