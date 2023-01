Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Brentford

Brentford odniosło trzecie zwycięstwo z rzędu w Premier League. Londyńczycy ograli na własnym stadionie 2:0 Bournemouth.

Brentford sięgnęło po pełną pulę w 20. kolejce Premier League

Londyńczycy znaleźli sposób na Bournemouth

Beniaminek przegrał różnicą dwóch trafień

Trwa pomundialowa katastrofa Bournemouth

Ostatni sobotni mecz w 20. kolejce Premier League, miał miejsce na stadionie w Londynie, gdzie rywalizowało Brentford i Bournemouth. Gospodarze to zespól z górnej połowy tabeli. Z kolei celem gości jest uniknięcie degradacji do Championship. Teoretycznie bardziej zmobilizowany powinien być zatem beniaminek.

W pierwszej połowie meczu widać było, który zespół jest lepszy. Obie drużyny wykreowały sobie podobną liczbę sytuacji strzeleckich, ale to Brentford wyraźnie bardziej zasłużyło na umieszczenie futbolówki w siatce. Gospodarze uczynili to sześć minut przed zejściem do szatni. Rzut karny na gola zamienił bowiem Ivan Toney.

Po zmianie stron role się odwróciły i to Bournemouth miało częściej piłkę przy nodze. Wisienki nie potrafiły jednak zrobić z tego użytku i zaprezentowały się tak samo przeciętnie, jak przed przerwą. Z kolei natchnione korzystnym wynikiem Brentford, uczyniło progres w swojej grze. Gospodarze zostali za to nagrodzeni golem na 2:0 kwadrans przed końcem spotkania. Z asysty cieszył się Josh Dasilva, a w lewy rób bramki przymierzył Mathias Jensen. Brentford dzięki sobotniej wygranej wyprzedziło w tabeli Liverpool. Za plecami Pszczół jest też Chelsea. Z kolei Bournemout przegrało każdy z sześciu meczów po mistrzostwach świata.