IMAGO / Zac Goodwin Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashord nie ma najlepszego okresu w swoim życiu

Gwiazdor Man Utd nie imponuje formą sportową i ma problemy rodzinne

Według mediów jeden z braci piłkarza został aresztowany w Miami

Brat Marcusa Rashforda aresztowany za pomoc domową

Marcus Rashford musi mierzyć się z trudnym okresem w swoim życiu. Gwiazdor Manchesteru United nie prezentuje najlepszej formy sportowej. W przegranym 3:4 meczu Ligi Mistrzów z FC Kopenhagą wyleciał z boiska za czerwoną kartkę w 42. minucie. Oprócz tego światło dzienne ujrzały jego problemy rodzinne.

Jak ujawnił brytyjski The Telegraph, brat piłkarza Manchesteru United został aresztowany w Stanach Zjednoczonych. Dane Rashford, dyrektor DN May Sports Management, jest oskarżany o przemoc domową. Do zatrzymania doszło 20 października w Miami na Florydzie. Mężczyzna nie przyznał się do winy.

– Sprawa jest w tej chwili nadal aktualna i na 27 listopada zaplanowano nową rozprawę w sprawie postawienia w stan oskarżenia – powiedziała dziennikarzom Daysi Vega-Mendez, zastępca prokuratora okręgowego w Miami.

Zobacz także: Hirek Wrona mocno o sytuacji w United. “Oni zabrali godność milionom fanów”