Leicester City szuka nowego szkoleniowca. Lisy niedawno rozstały się z Brendanem Rodgersem. Faworytem do pracy na King Power Stadium ma być Jesse Marsch, ale włodarze jednokrotnych mistrzów Anglii zaczęli analizować także inne opcje.

PressFocus Na zdjęciu: Leicester City - Bournemouth

Kto zostanie trenerem Leicester? Lisy szukają nowego szkoleniowca

Na King Power Stadium może trafić Jesse Marsch

Na razie jednokrotni mistrzowie Anglii nie podjęli ostatecznej decyzji

Leicester. Marsch przejmie Lisy? Klub nadal rozważa także inne opcje

Leicester City walczy o pozostanie w Premier League. Z tego powodu stanowisko szkoleniowca Lisów opuścił Brendan Rodgers. Trener z Irlandii Północnej rozstał się z King Power Stadium po czterech latach pracy. Zadaniem nowego opiekuna The Foxes będzie zapewnienie utrzymania w angielskiej elicie.

Kto przejmie obowiązki szkoleniowca jednokrotnych mistrzów Anglii? Według Fabrizio Romano to Jesse Marsch ma zastąpić Rodgersa. Jednak mimo pozytywnych rozmów, które włodarze Lisów przeprowadzili z Amerykaninem, ostateczna decyzja o jego zatrudnieniu jeszcze nie została podjęta.

Wprawdzie Jesse Marsch ciągle może objąć ekipę The Foxes, ale klub nadal nie jest w pełni przekonany do tej kandydatury. Zgodnie z doniesieniami Sky Sports wszystkie opcje – w tym zatrudnienie tymczasowego trenera do końca sezonu – pozostają w grze.