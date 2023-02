Brak awansu do LM wywoła reakcję. Oni odejdą z Chelsea

PressFocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Wychowankowie Chelsea mogą opuścić Stamford Bridge, jeżeli klub nie zdoła zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, donosi Telegraph Sport. Sprzedaż absolwentów akademii ma być wyjątkowo korzystną finansowo reakcją na ewentualne trudności w spełnieniu założeń Financial Fair Play.

Chelsea ma za sobą rekordowe okienko transferowe

The Blues wzmocnili kadrę przed walką o udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów

Co czeka stołeczną ekipę w przypadku braku awansu do elitarnych rozgrywek?

Kto w lecie może opuścić Chelsea?

Chelsea od momentu przejęcia klubu przez Todda Boehly’ego zaliczyła wręcz historyczny okres. Jednak na razie tylko pod względem ilości pozyskanych piłkarzy i kwot, jakie The Blues wydali na nowych zawodników. Transfery mają pomóc londyńczykom we włączeniu się do walki o Ligę Mistrzów.

Jednak nawet wobec tak szeroko zakrojonego procesu wzmacniania kadry, trudno uwierzyć, że drużyna Grahama Pottera zdoła odrobić dziesięć punktów straty do 4. miejsca i zameldować się w elitarnych rozgrywkach w przyszłym sezonie. Oczywiście stołeczna drużyna może osiągnąć ten cel również przez triumf w trwającej edycji, ale droga do finału w Stambule jest niezwykle długa.

Co w przypadku, gdy Chelsea nie uda się zakwalifikować do LM? Klub będzie musiał pozbyć się kilku zawodników, by uniknąć naruszenia reguł Financial Fair Play. Zgodnie z informacjami Telegraph Sport ze Stamford Bridge jako pierwsi mają pożegnać się Christian Pulisic, César Azpiliceuta, Pierre Emerick-Aubameyang, Kalidou Koulibaly i Hakim Ziyech.

Brak awansu do Champions League może wpłynąć także na sytuację wychowanków – Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek i Trevoh Chalobah mogą zostać sprzedani już w lecie, ponieważ absolwenci klubowej akademii w w kalkulacjach UEFA liczą się jako “zerowy koszt”.