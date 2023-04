PressFocus Na zdjęciu: Frank Lampard

Chelsea prezentuje fatalną formę. The Blues zajmują miejsce w drugiej połowie tabeli Premier League. Przegrali w lidze już aż dwanaście razy

Po ostatniej porażce z Brighton & Hove Albion (1:2) szatnię odwiedził Todd Boehly

Amerykanin podkreślił, że takie wyniki uznaje za zawstydzające. Ponadto zachęcił zawodników do dokonania czegoś wielkiego i wyeliminowania Realu Madryt we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów

Boehly nie jest zadowolony z formy Chelsea

Chelsea prezentuje się w tym sezonie katastrofalnie. Todd Boehly rozpoczął swoje panowanie z wysokiego C. Podczas dwóch okienek transferowych The Blues wydali niemal 700 milionów euro. Trudno, jak dotąd, uznać tę rozrzutność jako dobrze wydane pieniądze. Amerykanin zdążył już w tym czasie zwolnić Thomasa Tuchela oraz Grahama Pottera, którzy pełnili funkcję trenerów.

W sobotę londyńczycy przegrali 12. mecz w tym sezonie Premier League. Tym razem polegli z Brighton & Hove Albion (1:2). Jak donoszą angielskie media, po zakończeniu spotkania Boehly zszedł do szatni. Poczekał, aż Frank Lampard skończy pomeczowy wywiad, po czym właściciel rozpoczął własny wykład. Podkreślił, że wyniki w rozgrywkach ligowych są “żenujące”. Do tego namawiał piłkarzy do podniesienia rękawicy w rewanżowym starciu z Realem Madryt. Jak twierdzi Amerykanin, wówczas sezon zostałby uratowany.

Początek starcia Chelsea z Królewskimi już we wtorek o godzinie 21:00.

