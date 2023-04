Pressfocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland bije kolejne rekordy w barwach Manchesteru City

Bernardo Silva jest pod wrażeniem gry i liczb Norwega

Pomocnik Obywateli porównał Haalanda do Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva zachwycony grą napastnika Manchesteru City

Już tylko dwóch trafień brakuje Erlingowi Haalandowi do pobicia rekordu wszechczasów w ilości bramek strzelonych w jednym sezonie Premier League. Norweg w 28 spotkaniach zanotował już 32 bramki. Jego wartość rynkowa stale rośnie i obecnie wynosi już 170 milionów euro.

Bernardo Silva przed meczem ligowym z Arsenalem porównał Haalanda do Cristiano Ronaldo. Zdaniem Portugalczyka, który miał okazję grać w jednej drużynie z oboma napastnikami, jest między nimi wiele podobieństw.

Erling Haaland has got that Ronaldo mentality 😤 pic.twitter.com/i93bkPN9Q7 — GOAL (@goal) April 26, 2023

– Te wyniki brakowe są niesamowite. To poziom Cristiano Ronaldo i Lionela Messiego. Mam nadzieję, że Erling utrzyma tę formę i aż do końca sezonu. On ma zdecydowanie tę samą mentalność co Cristiano Ronaldo. Zawsze chce być w polu karnym, chce strzelać gole. Dla niego nie ma znaczenia, czy dotyka piłkę raz, czy dwa. Kiedy już ją ma, to strzela gole. Jest wybitnym napastnikiem – stwierdził Bernardo Silva.

W 33. kolejce Premier League Manchester City zmierzy się z Arsenalem. Od wyniku spotkania mogą zależeć losy tytułu mistrza Anglii.

Także u nas: Ważny obrońca Manchesteru City nie zagra w hicie z Arsenalem