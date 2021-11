Benitez: Nasz budżet transferowy jest mocno ograniczony

Źródło: The Sun

Trener Evertonu Rafael Benitez podczas rozmowy z brytyjskimi mediami przyznał, że podczas zimowego okienka transferowego nie będzie miał zbyt wielkiego budżetu na wzmocnienie swojej ekipy.

Benitez jest świadomy, że zimą nie dostanie wielkiego budżetu transferowego

Trener Evertonu mimo tego uważa, że zdoła wzmocnić swój skład

Benitez nie wyklucza możliwości wypożyczenia kilku graczy

Benitez nie będzie mógł zimą liczyć na wielkie pieniądze

Dyrektor sportowy Evertonu Marcel Brands robi co może, aby zapewnić Benitezowi odpowiednie pole manewru podczas zimowego okienka, jednak wiele wskazuje na to, że Benitez w styczniu nie będzie miał odpowiednich funduszy do wzmocnienia składu.

– Rozmawiałem z Marcelem, ale wiele wskazuje na to, że nie będziemy mieli zbyt wielu możliwości. W ostatnich latach właściciel wydał na transfery prawie 400 milionów funtów, więc musimy zrozumieć to, że teraz nadeszły chudsze czasy – mówi Benitez.

– Szkoda, że nie możemy wydawać teraz pieniędzy z powodu finansowego fair play. Jesteśmy jednak kreatywni i myślimy o tym jak najlepiej to wszystko zaplanować. Jestem pewny, że w styczniu będziemy w stanie się wzmocnić. Nie będzie tych pieniędzy jakoś bardzo dużo, ale jeśli będziemy działać mądrze, to będziemy w stanie się wzmocnić – dodał trener Evertonu.

Benitez w dalszej fazie rozmowy podkreślił, że nie wyklucza możliwości wypożyczenia zawodników z mocniejszych klubów. Jak na razie jego Everton po 10. kolejkach Premier League zajmuje dziesiąte miejsce w ligowej tabeli.

