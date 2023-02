PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior rozegrał 45 minut w starciu w Premier League 2

Arsenal przegrał z Chelsea, ale z Polakiem na boisku nie stracił gola

Mikel Arteta ocenił postawę obrońcy

Kiwior pozytywnie oceniony przez Artetę

Jakub Kiwior ma za sobą pierwszy “oficjalny” mecz w koszulce Arsenalu. Polak rozegrał 45 minut w spotkaniu młodzieżowej drużyny Kanonierów, która rywalizowała z Chelsea w ramach Premier League 2. The Gunners przegrali 0:1, jednak podczas obecności reprezentanta Biało-Czerwonych na boisku nie stracili gola.

Jak 23-latek zaprezentował się w tym pojedynku? Na temat jego postawy wypowiedział się Mikel Arteta, szkoleniowiec pierwszej drużyny lidera Premier League, który ocenił także grę powracającego do pełni sił Emile’a Smitha Rowe’a.

– Byli naprawdę dobrzy. Oczywiście potrzebowali kilku minut, a w tej chwili nie mieli zbyt wiele możliwości zaprezentowania się w różnych sytuacjach boiskowych. Wspaniale było zobaczyć ich na boisku, ponieważ będziemy ich potrzebować w kilku następnych meczach.

Zarówno Kiwior, jak i Smith Rowe z pewnością w niedalekiej przyszłości zaliczą minuty w Premier League. Dla Polaka będzie to oczywiście debiut w koszulce The Gunners, natomiast dla Anglika powrót po kolejnej przerwie spowodowanej nękającymi go kontuzjami.