Gabriel Magalhaes nie odejdzie z Arsenalu pomimo plotek łączących go z Realem Madryt oraz Al Ittihad - podaje Fabrizio Romano. Mikel Arteta chce zatrzymać Brazylijczyka.

IMAGO / Shaun Brooks Na zdjęciu: Gabriel Magalhaes

Gabriel Magalhaes w ostatnich dniach był łączony z transferem

Sytuację 25-latka mieli obserwować działacze Realu Madryt i Al-Ittihad

Arsenal nie ma jednak zamiaru słuchać ofert za swojego gracza

Gabriel Magalhaes nie do ruszenia z Arsenalu

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Fabrizio Romano Arsenal nie ma zamiaru sprzedawać Gabriela Magalhaesa w tym okienku transferowym. Kanonierzy nie planują słuchać ofert od innych ekip i chcą zatrzymać stopera.

Brazylijczyk ostatnio zasiada na ławce rezerwowych, co generuje plotki co do jego przyszłości. Media pisały o zainteresowaniu brazylijskim obrońcą ze strony Realu Madryt oraz Al-Ittihad, jednak potencjalni kupcy będą musieli obejść się smakiem.

– Gabriel poza wyjściową jedenastką ze względu na oferty? Nic z tych rzeczy. Chodziło tylko o konkretne mecze, których się spodziewaliśmy i taki był plan na te starcia. Zaufaj mi, Gabriel zagra dużo spotkań – przyznał trener Arsenalu, Mikel Arteta.