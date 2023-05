Źródło: The Times / Sports Mole

Źródło: The Times / Sports Mole

Arsenal podczas letniego okienka może przeprowadzić rewolucję kadrową. Zgodnie z najnowszymi informacjami mediów, w tym dziennika "The Times", z Londynu może wyjechać aż jedenastu piłkarzy. Kanonierzy rzecz jasna sprowadzą w ich miejsce kilku nowych zawodników.

IMAGO / Ian Stephen Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal po tym sezonie może pożegnać się z kilkunastoma piłkarzami

Zespół Kanonierów mogą opuścić m.in. Granit Xhaka czy Kieran Tierney

Mikel Arteta chce uszczuplić kadrę, by dokonać wartościowych wzmocnień

Szykują się zmiany w Londynie, Arsenal będzie aktywny na rynku

Arsenal rozgrywa bardzo dobrą kampanię, ale wszystko wskazuje na to, że tytuł mistrzowski ostatecznie zostanie obroniony przez Manchester City, który rzutem na taśmę dogonił The Gunners. Według “The Times”, latem w Londynie może dojść do rewolucji kadrowej.

Z drużyny Kanonierów mogą odejść tacy zawodnicy jak między innymi Granit Xhaka, Kieran Tierney, Emile Smith Rowe, Rob Holding i Eddie Nketiah czy obecnie wypożyczeni do innych klubów Nuno Tavares, Cedric Soares, Ainsley Maitland-Niles oraz Albert Sambi Lokonga.

Mówi się, że Arsenal opuścić może łącznie aż jedenastu piłkarzy. Mikel Arteta chciałby sprowadzić na Emirates Stadium dwóch pomocników – Mosiesa Caicedo i Declana Rice’a.