PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli podpisał nowy kontrakt z Arsenalem i tym samym oficjalnie w długoterminowy sposób związał z Kanonierami swoją przyszłość. Brazylijczyk będzie zakładał koszulkę londyńczyków przynajmniej do końca sezonu 2026/27.

Arsenal oficjalnie ogłosił przedłużenie umowy z jednym z kluczowych graczy

Gabriel Martinelli podpisał kontrakt ważny przynajmniej do czerwca 2027 roku

Brazylijczyk w koszulce Kanonierów rozegrał już ponad 100 spotkań



Martinelli na dłużej w szeregach lidera Premier League

Gabriel Martinelli w barwach Arsenalu zadebiutował w sierpniu 2019 roku w rywalizacji z Newcastle. Od tej pory Brazylijczyk rozegrał już 111 występów w koszulce Kanonierów, w których strzelił 25 goli i zaliczył 16 asyst. Znakomity występy w szeregach londyńczyków pozwoliły mu otrzymać powołanie do kadry Canarinhos, w której na razie zapisał na swoim koncie sześć meczów.

– Fundamenty naszego składu nadal budowane są na młodych talentach, więc to wspaniale, że Gabi podpisał nowy kontrakt. Ma zaledwie 21 lat i jest zawodnikiem o dużych umiejętnościach, i wielkiej osobowości. Jest ważną częścią naszej przyszłości i cieszymy się, że zawarliśmy nowe porozumienie – powiedział Edu, dyrektor sportowy The Gunners.

– Cieszymy się, że Gabi podpisał nowy długoterminowy kontrakt. Nasi kibice widzą jego jakość i energię za każdym razem, gdy zakłada koszulkę. Taki sam jest każdego dnia na treningu, gdzie wykonuje ciężką pracę. Wciąż jest bardzo młody, więc wiemy, że jeszcze wiele przed nim i bardzo się cieszymy, że razem weźmiemy udział w tej podróży. Cieszymy się, że możemy dalej rozwijać jego ogromny talent i nie możemy się doczekać, aby zobaczyć go w koszulce z Arsenalu w nadchodzących latach – dodał Mikel Arteta.